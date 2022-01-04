Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediyenin çevreci yatırımlarından olan metan gazından elektrik enerjisi üretim tesislerinde depolanan çöplerin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtildi.

Konya'da Aslım Enerji Üretim Tesisi'nin 2011 yılından, Kaşınhanı ve Akşehir Tesislerinin ise 2018 yılından bu yana hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, Ereğli ve Cihanbeyli Enerji Üretim Tesislerinin de 2021 yılı başında devreye alındığı bildirildi.

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Açıklamada, yıllık 30 bin 145 ailenin elektrik ihtiyacının karşılandığı tesislerde, üretim aşamasında fosil yakıt kullanılmadığından atıkların bertaraf işlemleri sırasında oluşan gazların çevreye ve insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdidin de tamamen ortadan kalktığı vurgulandı.

2021'de 84 milyona yakın elektrik enerjisi üretildi

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelindeki 5 metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde, 2021 yılında 83 milyon 200 bin 170 kilowatt elektrik enerjisi ürettiklerini belirtti.

Söz konusu tesislerin hizmete girdiği günden bugüne kadar ürettikleri elektrik miktarının 539 milyon 530 bin 688 kilowatt olduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"1 milyon 700 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisini hayata geçirdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyemize bağlı hizmet veren; Aslım, Kaşınhanı, Akşehir, Ereğli ve Cihanbeyli Enerji Üretim Tesislerimizde 2021 yılında toplam 83 milyon 200 bin 170 kilowatt elektrik enerji üretildi. Beş enerji üretim tesisimizin kurulduğu günden bugüne kadar ürettiği elektrik enerjisi ise 539 milyon 530 bin 688 kilowatt oldu."

