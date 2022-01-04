Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışının gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.