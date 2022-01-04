Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize ve Artvin için kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşması öngörülüyor.
Kuvvetli kar yağışının gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı Rize
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