Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dekan Alptekin Sökmen'den Taşköprü ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu Üniversite Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı ziyaret etti.
Kastamonu Üniversite Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a ziyaretinin ardından, Belediye Başkanı Çatal ve Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Sökmen'e, ilçenin tarihi yerlerini gezdirerek, yeni projeler hakkında bilgi verdi.
Sökmen, Kent Tarihi Müzesi, Pompeipolis Antik Kenti, Taşköprü Belediyesi Aşevi, Taşköprü Belediyesi Konukevi, Tekke Camisi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı.
Heyet daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Tatlı'ya ziyarette bulundu.
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