Sivas Numune Hastanesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ragıp Sarıismailoğlu, koronavirüs ile mücadele edilen son 2 yılda önemli yol alındığını belirtti.

Aşılar sayesinde hastalığa karşı daha güçlü olunduğunu aktaran Sarıismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız COVID-19 sonrası yoğun bakım veya servislerde yatarak tedavi görmüş hastaların uzun dönemde kas eklem ağrıları, uyku bozuklukları gibi multidisipliner sorunlarına yönelik "Post COVID" poliklinikleri projesini hayata geçirdi. Buradaki amacımız, yoğun bakımda veya serviste yatmış hastaların polikliniğimize başvurarak ileri tetkik ve tedavilerinin planlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Merkezin çalışma şekli hakkında da bilgiler veren Sarıismailoğlu, şunları kaydetti:

“COVID-19 geçirmiş ve tedavi görmüş hastaları telefonla arıyoruz, kontrollere çağırıyoruz. Geliş günü, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ayda semptomlarına, bulgularına yönelik olarak takiplerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreç içerisinde hem semptomlarının gelişimini gözlemlemiş oluyoruz hem de koronavirüse bağlı gelişen kronik rahatsızlıklarının çözümlerine yönelik olarak multidisipliner yaklaşım gerçekleştirmiş oluyoruz"

COVID-19 Takip Merkezi Numune Hastanesi E Blok'ta hizmet veriyor.

