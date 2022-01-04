Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yazıkonak Belde çıkışında meydana geldi. M.Y. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.