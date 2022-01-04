Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 12:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: iİHA]
Elazığ’da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yazıkonak Belde çıkışında meydana geldi. M.Y. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Ambulans Elazığ Trafik Kazası
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