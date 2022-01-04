Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Minibüsün direksiyonunda uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon’da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, direksiyon içine gizlenen çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir minibüsü takibe aldı.
Takip sonucu durdurulan araçta narkotik köpek ile yapılan aramada, direksiyon içine gizlenmiş 17,79 gram uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL ele geçirildi.
Aracın sürücüsü K.V.C., gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Trabzon Uyuşturucu
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