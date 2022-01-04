İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir minibüsü takibe aldı.

Takip sonucu durdurulan araçta narkotik köpek ile yapılan aramada, direksiyon içine gizlenmiş 17,79 gram uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL ele geçirildi.

Aracın sürücüsü K.V.C., gözaltına alındı.

