Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Zeytinli Caddesi'nde su kuyusuna köpek düştüğünü görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kuyudaki köpeğe merdiven uzatarak ulaşan ekipler, bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim etti.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye Muğla Sokak Hayvanları
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