Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün TSK içerisindeki askeri gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.
Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: FETÖ Kripto Para
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