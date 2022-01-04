Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
21 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye’de farklı tarihlerde park halindeki 21 motosikleti çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde motosiklet hırsızlıkların atması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.A. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.
Farklı tarihlerde 21 motosiklet çaldığı belirlenen M.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan motosikletlerin çalınma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.
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