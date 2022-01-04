Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Samsun’un 2021 yılı aylık yağış ortalamaları, ocak ayında 39.4 mm, şubat 89.9 mm, mart 84.8 mm, nisan 50.6 mm, mayıs 89 mm, haziran 83.7 mm, temmuz 52.8 mm, ağustos 51.3 mm, eylül 86.4 mm, ekim 75.3 mm, kasım 82.6 mm ve aralık ayında 47.7 mm olarak kaydedildi.

[Grafik: İHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde verilen 2007-2020 yılları arası aylık toplam yağış ortalamaları ise ocak ayında 72.5 mm, şubat 53.5 mm, mart 68.5 mm, nisan 54 mm, mayıs 54.1 mm, haziran 51.6 mm, temmuz 38.9 mm, ağustos 47.2 mm, eylül 51.8 mm, ekim 79 mm, kasım 76.1 mm ve aralık ayında 82.5 mm olarak görüldü.

Ortalamanın üstünde yağış

Verilere göre Samsun’un 2021 yılı şubat, mart, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve kasım aylarında 2007-2020 ortalamasından yüksek, ocak, nisan, ekim ve aralık aylarında ise aynı ortalamadan düşük yağış aldığı ortaya çıktı.

Bunun dışında, 2007-2020 yılları arası yıllık ortalama yağış miktarı 729,7 mm iken, 2021 yılı ortalama yağış miktarı 833,5 mm ile yine ortalamanın üstünde saptandı.

