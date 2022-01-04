Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 74 köy yoluna kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 74 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapanan yollar için çalışmalara devam ediyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 74 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler Zara, Kangal, İmranlı ve Gürün ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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