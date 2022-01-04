Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli barajının su seviyesi arttı
[Fotoğraf: AA]
Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, Kırklareli Barajı'ndan kontrollü su salınacağını bildirdi.
DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yağışlar ile barajın doluluk oranının arttığı belirtildi.
Baraj emniyetinin sağlanması amacıyla 3 metreküp/saniye su salınacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.
Etiketler: Barajlar DSİ Kırklareli Su Kaynakları
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