Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Sultanhisar ilçesi Salavatlı mevkisinde meydana geldi.
İlçe merkezinden Aydın'a giden 21 yaşındaki Dolunay Yıldırım yönetimindeki otomobil, Mehmet Cura idaresindeki TIR'a arkadan çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Dolunay Yıldırım ile yanındaki 21 yaşındaki Nuri Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 20 yaşındaki Ferhat Çetin, 31 yaşındaki Kader Işıl Demir ve 22 yaşındaki Buse Aker ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR şoförü Mehmet Cura gözaltına alındı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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