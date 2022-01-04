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Yaralanan 20 yaşındaki Ferhat Çetin, 31 yaşındaki Kader Işıl Demir ve 22 yaşındaki Buse Aker ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Dolunay Yıldırım ile yanındaki 21 yaşındaki Nuri Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçe merkezinden Aydın'a giden 21 yaşındaki Dolunay Yıldırım yönetimindeki otomobil, Mehmet Cura idaresindeki TIR'a arkadan çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

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