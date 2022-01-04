Güngören’de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. D-100 Karayolu Yanyol Merter mevkiinde, Bakırköy istikametine seyir halindeki İETT otobüsünün balataları, sabah saatlerinde yandı.

Dumanları fark eden sürücü, otobüsteki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.