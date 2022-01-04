Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Güngören'de İETT otobüsünde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Güngören, Merter'de, seyir halindeki İETT otobüsünün balataları yandı. Olayda maddi hasar oluştu.
Güngören’de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. D-100 Karayolu Yanyol Merter mevkiinde, Bakırköy istikametine seyir halindeki İETT otobüsünün balataları, sabah saatlerinde yandı.
Dumanları fark eden sürücü, otobüsteki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
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