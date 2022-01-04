Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarmanın bulduğu kanadı kırık şahin tedavi ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu şahin, Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Jandarma ekipleri, Ormanlı beldesi mevkiinde yol kenarında kanadı kırılmış şahin buldu.
Yaralı kuş, ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Etiketler: Doğal Yaşam Zonguldak
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