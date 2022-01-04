Van Kaymakamı Erkan Savar’ın başkanlığında alınan tedbirler ve vatandaşların kurallara uymasıyla Muradiye ilçesi genelinde pozitif ve temaslı vaka sayısı sıfırlandı.

Kaymakam Savar, vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını söyleyerek, “50 bin nüfuslu Muradiye ilçemizde alınan tedbirlerle şu anda mahalle ve köylerimiz dâhil olmak üzere pozitif vaka ve temaslı sayısını sıfırlamış bulunmaktayız.” dedi.

Savar, bu başarıyı elde etmelerine katkı sağlayan başta filyasyon ekiplerine, sağlık çalışanlarına ve birçok kişiye teşekkür etti.

Van aşılama oranında yüzde 73,9 ile sarı kategoride yer alıyor.