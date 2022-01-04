Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muradiye'de 15 gündür vaka görülmüyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçede 15 gündür koronavirüs vakası görülmediğini söyledi.
Van Kaymakamı Erkan Savar’ın başkanlığında alınan tedbirler ve vatandaşların kurallara uymasıyla Muradiye ilçesi genelinde pozitif ve temaslı vaka sayısı sıfırlandı.
Kaymakam Savar, vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını söyleyerek, “50 bin nüfuslu Muradiye ilçemizde alınan tedbirlerle şu anda mahalle ve köylerimiz dâhil olmak üzere pozitif vaka ve temaslı sayısını sıfırlamış bulunmaktayız.” dedi.
Savar, bu başarıyı elde etmelerine katkı sağlayan başta filyasyon ekiplerine, sağlık çalışanlarına ve birçok kişiye teşekkür etti.
Van aşılama oranında yüzde 73,9 ile sarı kategoride yer alıyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Van
Sıradaki Haber
Samsun 2021 yılında ortalamanın üstünde yağış aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz