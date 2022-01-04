İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

269 şüpheli gözaltına alındı

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 269 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve hap, 9 hassas terazi, 3 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 249'u da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

