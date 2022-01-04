İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak", diğer şüpheliye ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.