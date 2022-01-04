Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında, eski ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gönderdiği mektupta WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın aklanmasını ve affedilmesini istediğini dile getirdi.

Mektubuna cevap alamadığını ifade eden Obrador, Amerikalı yetkililerden Assange davasında "insancıl" davranmalarını isteyerek WikiLeaks kurucusuna siyasi sığınma teklifini yineledi.

Assange 2010'da pek çok gizli belge yayımladı

Meksika Devlet Başkanı, ülke yasalarına uyar ve dış ilişkilere karışmazsa Assange'ın, Meksika için tehdit oluşturmadığını söyledi.

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD iadesini istiyor

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğu dahil 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

Meksika Devlet Başkanı, Ocak 2021'de ABD'ye iade talebi reddedilen Assange'a siyası sığınma teklif etmişti.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021’de Assange'ın ABD'ye akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin ABD’nin temyiz başvurusunu kabul etmişti.