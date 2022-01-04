Türkiye'de hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren kentte ağırlık olarak Gölbaşı ilçesinde yetiştirilen cennet hurmasının mesaisi erken saatlerde başlıyor. Hasatta hurmalar teker teker dalından koparılarak kasalara özenle diziliyor.

Çevre illerden gelen tüccarlar tarafından satın alınan hurmalar, iç pazarda piyasaya sunuluyor.

[Fotoğraf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, üreticilerin Trabzon hurmasına son yıllarda daha çok önem verdiğini belirtti.

İl Özel İdaresi destekleriyle Gölbaşı ilçesinde Trabzon hurmasının gelişmesi için çaba gösterdiklerini belirten Kıyas, şöyle devam etti:

"Bu yıl üreticilerimize yüzde 70 hibeyle 50 bin fide dağıttık. Bu da yaklaşık 1500 yeni alana tekabül etmektedir. İlimizde 4 bin dekara yakın bir alanda yetiştiriciliğimiz var. Türkiye'de hurma üreticiliğinde 3'üncü sıradayız, bunu artırmaya devam ediyoruz, her yıl üretim miktarımız genç fidanlar dolayısıyla artıyor. Bu yıl 8 bin ton rekolte bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

“Geçen seneye göre yüzde 30 artış var”

Üreticilerden Erol Güven ise bu yıl verimlerinin çok iyi olduğunu ifade etti.

20 dönümlük alanda üretim yaptığını vurgulayan Güven, "Bu yıl don çok fazla olmadı, o yüzden verimde artış yaşandı. Ortalama 70 ile 80 ton arasında verim bekliyorum. Yani geçen seneye göre yüzde 30 artış var. Ürünlerimi tüccar aracılığıyla Konya, Mersin ve Kayseri'ye yolluyorum" dedi.