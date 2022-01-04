Samsun’un Atakum ilçesinde OMÜ Rektörlük İstasyonu’ndan yolcu alan tramvay Tekkeköy istikametine hareket etti.

Tramvay, Körfez İstasyonu’nda hemzemin geçitten geçen Nezir Çelik’in kullandığı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan sürücü Nezir ve oğlu Polat Çelik kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Otomobil, tramvay trafiğinin açılması için yolcular ve güvenlik tarafından rayların dışına itildi.

Otomobilde bulunan Polat Çelik, “Biz tam geliyorduk. Bize çarptı. Çarpmayla duvara doğru itildik. Son anda kurtulduk” dedi.

Tramvayda bulunan bir yolcu, “Ben oturuyordum. Sonra yüksek bir ses geldi. Sonra tramvay geriye doğru gitmeye başladı. Sonra kaza olduğunu anladık” diyor.