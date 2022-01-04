Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son 1 yılda yaptıkları çalışmalar ile suçlulara göz açtırmadı.

615 operasyonda 715 kişi yakalandı

Polis ekiplerince 2021 yılında 615 operasyonda 715 şüpheli yakalandı. Birçok suçtan işlem gören şüphelilerden 241’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda ise 158 kilo 910 gram uyuşturucu madde, 90 bin 395 adet uyuşturucu hap, 162 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç ile 34 adet tabanca, 12 adet tüfek, 356 adet fişek ve 29 adet hassas terazi ele geçirildi.

