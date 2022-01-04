Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bir yılda 241 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince son 1 yılda yapılan çalışmalarda yakalanan 715 şüpheliden 241’i tutuklandı. 1 yılda gerçekleşen operasyonlarda ise, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son 1 yılda yaptıkları çalışmalar ile suçlulara göz açtırmadı.
615 operasyonda 715 kişi yakalandı
Polis ekiplerince 2021 yılında 615 operasyonda 715 şüpheli yakalandı. Birçok suçtan işlem gören şüphelilerden 241’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan operasyonlarda ise 158 kilo 910 gram uyuşturucu madde, 90 bin 395 adet uyuşturucu hap, 162 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç ile 34 adet tabanca, 12 adet tüfek, 356 adet fişek ve 29 adet hassas terazi ele geçirildi.
Etiketler: Narkotik Sakarya Uyuşturucu
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