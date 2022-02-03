Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolu kırılan çocuk için seferber oldular
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Batman'ın Sason ilçesinde kolu kırılan çocuk için ekipler seferber edildi. Çalışmalar sonrasında çocuk, 6 saat sonra hastaneye ulaştırıldı.
Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyünün Keçiler mezrasında 10 yaşındaki Sümeyye Tekbaş'ın kolu düşme sonucu kırıldı.
Tekbaş ailesi, çocuklarını yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradan hastaneye götüremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İlçe Özel İdare ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu yolu ulaşıma açılan mezraya giden 112 Acil Servis ekibi, Tekbaş'a ilk müdahaleyi yaptı.
Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırılan Tekbaş, tedavi altına alındı.
Etiketler: Batman Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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