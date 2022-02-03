İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenimahalle'de ikamet eden S.Ç'nin uyuşturucu madde kullandığı ve satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.Ç'nin evinde yapılan aramada 4'ü kurusıkıdan çevirme, bir de el yapımı 5 tabanca, 160 tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 80 gram uyuşturucu madde, 31 hap ve 6 telefon ele geçirildi.

Şüpheli S.Ç. ile evinde bulunan arkadaşları H.K. ve T.Ö. gözaltına alındı.

Ayrıca, S.Ç'nin 6 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.