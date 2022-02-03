Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en az iki doz aşı olmuş nüfus oranı, 81,7 olan kentte, vakalar binin üzerinde seyrediyor. Bu konuda duyarlılığın artarak farkındalığın oluşması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uyarılar yapıldı.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentteki yeni tip koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi nedeniyle vatandaşlara tedbirlere uymaları ve aşı olmaları uyarısında bulundu.

Usta, son zamanlarda artan vaka sayılarının hastanelerdeki yatışlara yansımaya başladığını söyledi.

Omicron varyantıyla vakaların yayılma hızının arttığına dikkati çeken Usta, şu önerileri dile getirdi:

"Sayın Bakanımızın da söylediği gibi mesafeleri bir metreden iki metreye çıkaralım, maskeleri daha sıkı takalım, kapalı ortamda mümkün olduğu kadar durmayalım, duruyorsak maskeleri karşılıklı olarak takalım ve temizlik konularına dikkat edelim. Bu söylemleri yerine getirmemiz çok daha önemli bu süreçte."

Usta, kentteki günlük vaka sayısında binin üzerine çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Vaka artışlarının nerelerde duracağını bilmiyoruz, nerelerden aşağıya döneceğini bilmiyoruz ama tek bildiğimiz şey, yoğun bakım ve servislere yansımaların bir nebze olduğu.Sadece vatandaşımızın daha duyarlı olmasını, maske, mesafe, temizlik konularında daha dikkatli olmasını, özellikle hatırlatma dozu aşılarının yapılmasını bekliyoruz. Bunlarla birlikte inşallah bu artışı da geriye çevirmiş olacağız."

“Hatırlatma dozunu yaptırmayanları aşısız kabul ediyoruz”

Virüse karşı aşılama faaliyetlerinin en etkili mücadele yöntemlerinden olduğunu vurgulayan Usta, bu konuda özellikle 65 yaş üstü vatandaşların büyük önem arz ettiğini söyledi.

Usta, “Söz konusu yaş grubundakilerde aşı oranı yüksek ancak hatırlatma dozlarını yaptırmayanlarını aşısız olarak kabul ediyoruz” dedi.

Kentte dün itibarıyla servislerde ve yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 80'i, aşısını tamamlamamış ya da aşısız olan 65 yaş üstü hastaları kapsıyor.

40 yaş altı nüfusun sürekli hareket halinde olduğuna dikkati çeken Usta, 30 yaş altı kesimde ikinci doz aşısını yaptırmayanlar da yoğunluk oluşturuyor. Hem ikinci doz hem de hatırlatma dozu vakti gelenlerin aşısını yaptırmaları gerektiğini belirtti.

