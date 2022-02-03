İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, narkotik köpekleriyle adrese baskın düzenledi.

Uyuşturucu madde yetiştirmek için tasarlanan depoda 1 kilo 100 gram esrar, ruhsatsız tabaca ile 3 fişek, av tüfeği ile 27 fişek, ısı ve nem ayarlayıcı havalandırma sistemi, 750 içi toprak dolu saksı ve elektronik terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 509 lira ele geçirildi.

Depoda bulunan Y.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.