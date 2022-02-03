Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, yeniden toparlanma arayışında olan güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin beyanları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen materyaller doğrultusunda, örgüt üyeleri ile yurt dışında bulunan örgüt yöneticileri arasındaki yapılan yazışmalarda faaliyetleri deşifre edilen 10 şüpheliyi belirledi.
Operasyonda, 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ediyor.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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