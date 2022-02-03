Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 23 yerleşim yerinin yolu kapandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Adıyaman'da kar nedeniyle 23 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gerger'de 13, Gölbaşı'nda 1 ve Sincik ilçesinde de 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Kent genelinde çok sayıda kar küreme aracıyla köy ve mezra yollarını açma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Ulaşım
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