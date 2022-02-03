İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gerger'de 13, Gölbaşı'nda 1 ve Sincik ilçesinde de 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kent genelinde çok sayıda kar küreme aracıyla köy ve mezra yollarını açma çalışmaları sürüyor.