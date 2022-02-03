Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Gölü'nün zeminindeki balçık ve dip çamuru temizlendi.

Van Gölü'nün Tuşba sahilinde yürütülen balçık ve dip çamuru temizleme çalışmalarını inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin hayata geçirilmesiyle gölde dip çamuru temizliğine başladıklarını söyledi.

Çalışmaların hızlandırılması için yeni iş makineleri alındı. Van Gölü'nde şimdiye kadar yaklaşık 70 bin metreküp dip çamuru temizlendi. 2,5 milyon metreküp dip çamurun daha temizlenmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğa kendini yeniledi

Çalışmalar sonrasında hem bölgedeki kötü koku azaldı hem de temizlik yapılan yerlerde doğa çok hızlı bir şekilde kendini yeniledi.

Kirlilikten dolayı bölgeye hiç yanaşmayan ördekler göl çevresine gelmeye başladı.

4 ekskavatör ve 20 kamyonla yaz, kış demeden sürekli temizlik yapan belediyeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 5 milyon lira bağış desteğinde bulunuldu.

