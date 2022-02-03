Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmenlik meslek kanunu çıktı mı? Öğretmenlik meslek kanununda son durum...
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi. Bu maddeyle, öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.
Binlerce eğitimciyi ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme geldi.
Öğretmenlerin mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlayacak teklifin birinci maddesi kabul edildi.
Bu maddeyle, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin, atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin birinci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.
Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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