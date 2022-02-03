Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'de ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık yüzde 10,45 yıllık yüzde 93,53 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 10,45 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.

TÜFE'de en düşük artış haberleşmede

TÜFE'de yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

Aylık düşüş gösteren ana grup ise yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

354 maddenin ortalama fiyatı arttı

Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 138,48, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 106,40, dayanıklı tüketim malında yüzde 58,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 65,25, enerjide yüzde 142,06, sermaye malında yüzde 63,25 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,36, imalatta yüzde 10,16, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,62, su temininde yüzde 8,61 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış; yüzde 25,88 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 28,08 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 29,95 ile giyim eşyası alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 180,75, ham petrol ve doğal gaz yüzde 162,84, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 138,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış; yüzde 2,40 ile metal cevherleri, yüzde 2,86 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,39 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit yüzde 32,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 24,48, ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.