Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avcılara para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te usulsüz avlandığı tespit edilen 2 kişiye 2 bin 812 lira ceza uygulandı.
Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz av yapan 2 kişi belirlendi.
Ekipler tarafından 2 kişiye toplam 2 bin 812 lira para cezası verildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Kilis
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