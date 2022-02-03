Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de çaldı İstanbul'da yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçedeki bir evden 2 cep telefonu çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler şüpheliyi İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında çalınan cep telefonları ile 3,20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Keşan ilçesine getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Edirne Hırsızlık Uyuşturucu
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