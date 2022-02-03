Meteorolojinin uyarısı sonrası gece yağması beklenen yağmur yağışı, sabah saatlerinde sağanak yağışa döndü.

Vatandaşların bir çoğu yağışa hazırlıklı olarak şemsiye ile sokağa çıktı.

Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da artış gösterdi. Öte yandan etkili olan yağış sonrası biriken karlar temzilendi.

Kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.