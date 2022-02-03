Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da sağanak yağış
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde başlayan yağmur yağışı, günün aydınlanması ile sağanak yağışa döndü. Yollarda biriken karlar yağış sonrası temizlendi.
Meteorolojinin uyarısı sonrası gece yağması beklenen yağmur yağışı, sabah saatlerinde sağanak yağışa döndü.
Vatandaşların bir çoğu yağışa hazırlıklı olarak şemsiye ile sokağa çıktı.
Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da artış gösterdi. Öte yandan etkili olan yağış sonrası biriken karlar temzilendi.
Kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Sağanak Yağış
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