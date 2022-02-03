Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa ve Bilecik için kuvvetli kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın yüksek kesimleri ile Bilecik çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın yüksek kesimleri ve Bilecik çevresinde kar yağışı bekleniyor.
Yağışın bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacağı ve kuvvetli bir yağış olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Bilecik Bursa Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji
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