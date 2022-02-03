Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın yüksek kesimleri ve Bilecik çevresinde kar yağışı bekleniyor.

Yağışın bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacağı ve kuvvetli bir yağış olacağı tahmin ediliyor.