Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli, Hatay ve İstanbul'da 14 Şubat'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine getirildi.

Üzerilerinde ve ikametlerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerden bazılarının, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenilmişti.