Alınan bilgiye göre, saat 08.05 sıralarında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde bir otomobilden hırsızlık yapan şüphelinin, araç sahibi tarafından suçüstü yakalandığı bilgisi üzerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Ekipler, Suriye uyruklu şüpheli Muhammed Y'yi (24) gözaltına aldı.

Araç sahibi Nuriye F'nin araç kamerası ile kullanım kılavuzunun ve ruhsatın yerinde olmadığını belirtmesi üzerine şüphelinin üst araması yapıldı.

Aramada, araç kamerası ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin cep telefonlarının kilitlerini açamadığı görüldü.

Öte yandan şüphelinin çantasında yapılan aramada da dizüstü bilgisayar, 2 navigasyon cihazı, 3 taşınabilir şarj aleti, 3 taşınabilir bellek, dürbün, hoparlör, 2 anahtar, 2 otomatik kapı anahtarı bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.