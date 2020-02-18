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Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'daki 3 evden 100 bin lira, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen F.T. ve karısı T.T. İstanbul'da gözaltına alındı. F.T'nin 11, T.T'nin 6 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, zanlılarla birlikte hareket eden E.B'nin, başka suçtan tutuklu olarak cezaevinde olduğu tespit edildi.
Etiketler: Kocaeli Gebze Darıca ilçesiSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:44
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