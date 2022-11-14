Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde akıcı trafiğin yavaşlaması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan G.K. sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kocaeli
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