Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da sanayi sitesinde yangın
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tarım aleti imalatı yapılan sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, söndürüldü.
75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İş yeri sahibinin oğlu E.E. yangına müdahale ederken ellerinden yaralandı.
Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan E.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
Son Haberler
- 19:51
- 19:42
- 19:54
- 19:17
- 19:08
Sıradaki Haber
Kırşehir'de ceviz üretimi için iklim haritası çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz