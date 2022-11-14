Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da otomobil ile triportör çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Çankırı'da otomobil ile elektrikli triportörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Mehmet Can Keloğlanoğlu idaresindeki otomobil, Yapraklı-Çankırı kara yolu Fen Lisesi mevkisinde ters yöne giren Melike Acar'ın kullandığı elektrikli triportör ile çarpıştı.
Sürücüler ile otomobilde bulunan M.E.A. yaralandı.
Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Melike Acar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
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