Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yeni Çeltek Kavşağı'nda, Orhan Kurnaz idaresindeki otomobil, Gökay Göğebakan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Amasya
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