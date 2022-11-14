Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuktan iyi haber
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Büğet köyünde ikamet eden Ramazan Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığına, 2 yaşındaki oğlu Duran Miraç Çelik için kayıp ihbarında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonucunda Çelik, köyün Kumlar mevkisinde pancar tarlasında bulundu.
Jandarma, çocuğu sağlık kontrollerinin ardından aileye teslim etti.
Etiketler: Tokat
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