Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından, 2022 yılı Turna Balığı Yakalama Yarışması’nın Türkiye finali Kırıkkale’de yapıldı. Kapulukaya Barajı'nda düzenlenen yarışmada, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen olta balıkçıları kıyasıya yarıştı.

2 gün süren yarışlarda, 28 takımdan 67 sporcu katıldı. Olta balıkçısı İsmail Akyüz, yarışın son saatlerinde tekneyle açıldığı barajda, 101,5 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı.

Yarım santimle rakibinin rekorunu kıran Akyüz, 101,5 santimetrelik turna balığıyla Türkiye şampiyonu oldu.

Hakem heyeti tarafından ölçümleri yapılan balıklar yeniden baraja bırakıldı. Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ve ASOF Başkanı Mustafa Serkan İnanç tarafından da kazanan yarışmacıların ödülleri verildi.

Jandarma ekipleri de tekne ve botlarla baraja açılan yarışmacıları, dürbün yardımıyla gözetleyerek, kontrollerini yaptı. Kamp alanında güvenlik önlemi aldı.

Olta balıkçısı İsmail Akyüz, yaptığı açıklamada, barajda tuttuğu 101,5 santimetrelik Turna balığıyla rekor kırarak şampiyon olduğunu söyledi.