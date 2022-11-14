Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat dondu, araç camları buz tuttu
[Fotograf: İHA]
Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Yozgat’ta araç camları buz tuttu.
Son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Yozgat’ta termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Kentte araç camları buz tuttu.
Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra yola koyuldu.
Havaların gitgide soğuduğunu belirten Ali Babayiğit, “Hava eksinin altına düştü, arabalarımızın camları buz tutuğu için kazıma yapıyoruz. İşe gitmek için bayağı soğuk, eksiye düştüğü için camlarımız buz tuttu. Hava çok soğuk yakında kar gelmek üzere” dedi.
Etiketler: Yozgat Hava Sıcaklıkları
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