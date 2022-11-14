Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
D-750 kara yolunda Bolu istikametine seyir halinde olan İbrahim Ceylan yönetimindeki 07 AZB 078 plakalı otomobil, Aktaş köyü mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan Veysi Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilden yaralı çıkarılan sürücü İbrahim Ceylan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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