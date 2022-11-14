Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te "yağma" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "yağma" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Gaziantep
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