İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halitağalar köyündeki otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı çalan şüphelilerin Ö.L.B, B.T.Y. ve İ.K. olduğunu belirledi.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmanın bulduğu otomobil, sahibine teslim edildi.