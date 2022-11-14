Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halitağalar köyündeki otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı çalan şüphelilerin Ö.L.B, B.T.Y. ve İ.K. olduğunu belirledi.
Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmanın bulduğu otomobil, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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