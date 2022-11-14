Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kaçak 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hakkari'de jandarma ekiplerince 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında değişik markalarda 800 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Etiketler: Hakkari Kaçakçılık Sigara
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