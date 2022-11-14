Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında değişik markalarda 800 paket kaçak sigara ele geçirdi.