Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 8 kişinin kaçak avcılık yaptığı belirlendi.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
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